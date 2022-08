13'000 User in 135 Ländern, 8 Sprachen und Millionen von Daten, die im Hintergrund arbeiten, um dem User beste Customer Experience zu bieten.13'000 User in 135 Ländern, 8 Sprachen und Millionen von Daten, die im Hintergrund arbeiten, um dem User beste Customer Experience zu bieten. Das Kundenportal der Bühler Group setzt Massstäbe beim Thema digitale Transformation im Commerce und Service. Milliarden Menschen kommen täglich mit Technologien von Bühler in Kontakt, um ihren Grundbedarf an Lebensmittel und Mobilität zu decken.

Den vollständigen Artikel lesen ...