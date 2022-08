DJ MÄRKTE EUROPA/DAX leicht höher - BHP überzeugt beim Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag leicht im Plus gestartet. So legt der DAX im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 13.863 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich ebenfalls um 0,3 Prozent auf 3.800 Punkte. Die Wall Street und Asien drängen keine klare Richtung auf. Wie bereits am Vortag wird mit einem anhaltend dünnen Handelsvolumen gerechnet, da sich viele Marktteilnehmer weiterhin in den Sommerferien befinden. Der Ölpreis, der am Vortag mit Blick auf die schwache wirtschaftliche Entwicklung in China unter Druck geraten war, kommt nochmals etwas zurück. Die Gas-Futures in Europa notieren dagegen weiter in schwindelerregenden Höhen und dürften zusammen mit der Gasumlage die Konsumflaute in Deutschland verstärken.

Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass die auslaufende Berichtssaison ebenfalls eine Sommerpause einlegt. Aus Deutschland steht am Vormittag der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für den August auf der Agenda, am Nachmittag folgen dann noch Daten zum US-Immobilienmarkt.

Die ZEW-Konjunkturerwartungen dürften nach Einschätzung der DZ Bank weiter nachgeben. Die Perspektiven für die deutsche Konjunktur trübten sich angesichts der Vielzahl an aktuellen Problemen zusehends weiter ein. Lieferkettenprobleme, hohe Inflation und eine mögliche drohende Gas Mangellage in den kommenden Wintermonaten seien nur einige Aspekte, die gegen eine konjunkturelle Aufhellung sprächen. Zuletzt sein die Meldungen über Niedrigwasserstände im Rhein und anderen Flüssen hinzugekommen, die wichtige Transportadern für Rohstoffe wie Kohle oder Raffinerieprodukte seien.

BHP mit erwartet starkem Geschäftsjahr

Für die BHP-Aktie geht es 3,5 Prozent nach oben. Der Bergbaukonzern hat die erwartet guten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 vorgelegt und den Nettogewinn fast verdreifacht. So lag das EBITDA 2 Prozent oberhalb der Erwartung der RBC-Analysten. Im Zusammenhang mit steigenden Zinsen, die ihren Tribut in den entwickelten Volkswirtschaften fordern, signalisierte der Minen-Konzern jedoch einen mit hoher Unsicherheit behafteten Ausblick. RBC erwartet derweil, dass das vorgelegte Ergebnis mit dem Ausblick zu einer Abwärtskorrektur im Konsens führt. Hier dürfte der erwartet künftige Cash-Flow im Umfeld höherer Kosten und höherer Investitionen neu kalibriert werden. Macquarie stuft die BHP-Ergebnisse als stark ein, einschließlich des bereinigten EBITDA und Gewinne, die 4 bis 5 Prozent über den eigenen Prognosen lagen. "Der Cashflow war wesentlich besser, was zu einer höheren Dividende führt", heißt es. Auch die Nettoverschuldung lag am Ende des Geschäftsjahres nahe bei Null, betonen sie.

Als "bedenklich" werden an der Börse die Aussagen von Infineon CEO Jochen Hanebeck gegenüber der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf die Abhängigkeit der Chip-Branche von Taiwan eingestuft. "Wir haben in den vergangenen Jahren während der Halbleiterkrise gemerkt, was es bedeutet, wenn die Hersteller in Taiwan nicht genügend Chips liefern können. Wenn aus Taiwan aber gar keine Chips mehr kommen würden, hätte das tiefgreifenden Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche, und zwar weltweit", warnt der CEO.

Home24-Aktie mit gesenkter Umsatzprognose unter Druck

Der Aktienkurs von Home24 hat sich seit Jahresbeginn gedrittelt, hier wurde bereits seit längerem auf eine schwache Geschäftsentwicklung gesetzt. Nun hat das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 hinsichtlich des erwarteten Umsatzwachstums gesenkt und gleichzeitig die Profitabilitätserwartungen bestätigt. Erwartet wird nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von minus 7 bis plus 3 Prozent verglichen mit dem Vorjahr erwartet nach bisher plus 2 bis plus 17 Prozent. Diesen Schnitt stuft ein Marktteilnehmer als "schon ordentlich" ein. Im frühen Handel geht es für den Wert um 2,0 Prozent nach unten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.799,67 +0,3% 10,05 -11,6% Stoxx-50 3.691,67 +0,3% 11,67 -3,3% DAX 13.862,70 +0,3% 46,09 -12,7% MDAX 28.016,65 +0,4% 108,51 -20,2% TecDAX 3.197,58 +0,3% 9,27 -18,4% SDAX 13.222,11 +0,3% 44,00 -19,5% FTSE 7.541,21 +0,4% 32,06 +1,7% CAC 6.585,84 +0,2% 15,89 -7,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,92 +0,02 +1,10 US-Zehnjahresrendite 2,79 +0,00 +1,28 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0135 -0,3% 1,0161 1,0186 -10,9% EUR/JPY 135,59 +0,1% 135,59 135,50 +3,6% EUR/CHF 0,9611 -0,0% 0,9619 1,0586 -7,4% EUR/GBP 0,8440 +0,1% 0,8437 0,8434 +0,4% USD/JPY 133,80 +0,4% 133,31 133,05 +16,2% GBP/USD 1,2009 -0,4% 1,2051 1,2078 -11,3% USD/CNH (Offshore) 6,8151 -0,0% 6,8042 6,7925 +7,3% Bitcoin BTC/USD 24.012,09 -0,1% 23.909,94 24.104,27 -48,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,88 89,41 -0,6% -0,53 +24,2% Brent/ICE 94,30 95,10 -0,8% -0,80 +26,6% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 230,50 229,80 +4,7% 10,39 +279,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.777,75 1.779,75 -0,1% -2,00 -2,8% Silber (Spot) 20,12 20,28 -0,8% -0,16 -13,7% Platin (Spot) 927,53 936,64 -1,0% -9,12 -4,4% Kupfer-Future 3,59 3,62 -0,6% -0,02 -18,9% YTD zu Vortagsschluss ===

