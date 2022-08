Sehr verehrte Leserinnen und Leser, der nächste (kleine) Verfallstag steht am Freitag dieser Woche an. Die laufende Erholung hat die Stillhalter bereits kräftig unter Druck gebracht. Aber da die Kurse inzwischen merklich überkauft sind, haben sie nun die Chance, die Ambitionen der Bullen zu bremsen. Was das aktuelle Verfallstagsdiagramm aussagt Dazu der Blick auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm: Quelle: https://www.stockstreet.de/verfallstag-diagramm#/ Mit einem Stand von 13.816,61 Punkten ist ...

