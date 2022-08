Mit Norwegian Crystals hat der Photovoltaik-Hersteller nun einen verbindlichen Liefervertrag geschlossen. Für die Herstellung der Vorprodukte und der Wafer selbst in Europa wird vornehmlich Wasserkraft genutzt, wodurch sie einen niedrigen CO2-Fußabdruck haben.Meyer Burger und Norwegian Crystals haben einen verbindlichen Liefervertrag für Silizium-Wafer geschlossen. Zum vereinbarten Volumen machte der Schweizer Photovoltaik-Hersteller mit Produktionsstätten in Deutschland zunächst keine Angaben. Allerdings seien die Unternehmen in Gesprächen bezüglich der Ausweitung der Wafer-Lieferungen für die ...

