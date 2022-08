Von Kenneth G. PringleBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradDie Rally an den Aktienmärkten der letzten Wochen könnte nach Ansicht des Chefstrategen von Ned Davis Research durchaus echt sein. Doch eine wichtige Frage bleibt offen: Kann die Federal Reserve die Landung meistern?"Wenn es darum geht, die Geldpolitik zu straffen, ohne dass es dabei zu einer unsanften Landung kommt, so ist die Erfolgsbilanz der Fed ziemlich schlecht: Nur in etwa 25 Prozent der Fälle ist sie erfolgreich", so Ed Clissold, ...

