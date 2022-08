Aachen (ots) -Ein Puder spendet Feuchtigkeit und reduziert Falten? Klingt nach der Quadratur des Kreises. Dem deutschen Kosmetikunternehmen Biotulin ist es gelungen, ein Gesichtspuder zu entwickeln, was genau diese Eigenschaften vereint.Das Geheimnis von Hydrolon Loose Powder sind mikrofeines Liquid-Perlen, die sich erst beim Auftragen auf die Haut öffnen. In den Perlen befindet sich der faltenreduzierende Wirkstoff Biotulin.Die Formel kombiniert wasserlösliche Extrakte aus Spilanthol, Imperata Cylindrica und Hyaluron. Unabhängige Wirksamkeitsstudien belegen, dass die Wirkstoffkombination Biotulin Falten bereits innerhalb von nur 1 Stunde sichtbar reduziert.Die seidige Textur von Hydrolon Loose Powder zaubert darüber hinaus mit einer leichten Deckkraft ein makelloses Finish.Das Produkt ist für alle Hauttypen geeignet. Seine Formel ist frei von Parabenen und Sulfaten, um die Haut vor Austrocknung zu schützen. Für ein makelloses Aussehen und einem perfekten Finish ist Feuchtigkeit unerlässlich.Hydrolon Loose Powder wird ausschließlich in Deutschland produziert und wurde dermatologisch mit "sehr gut" getestet.Weitere Informationen finden Sie unter: www.biotulin.dePressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116754/5298011