Panasonic will die Produktion in seiner gemeinsam mit Tesla betriebenen Fabrik in Nevada um weitere zehn Prozent steigern. Laut einem Medienbericht soll dies nicht durch eine neue Produktionslinie, sondern durch Optimierungen bei der Effizienz der Fertigung erreicht werden. Für die Verbesserung plane Panasonic, Produktionsleiter aus Japan nach Nevada zu entsenden, wie das japanische Wirtschaftsblatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...