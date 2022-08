Wie viel Geld sich mit Werbung verdienen lässt, dafür gibt es gerade im Online-Bereich mehr als genügen Beispiele. Das ist auch Apple nicht entgangen und einem Bericht von "Bloomberg" zufolge scheint man in Cupertino die Einnahmen aus diesem Bereich deutlich ausbauen zu wollen.Zu diesem Zweck sei geplant, künftig deutlich mehr Werbung in eigenen Apps wie Books, Podcasts oder Maps zu schalten. Der große Vorteil für Apple (US0378331005) liegt darin, dass Werbung in solchen Fällen sehr zielgerichtet und personalisiert geschaltet werden ...

