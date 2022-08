In Emmingen-Liptingen beginnt heute der Bau einer Photovoltaik-Freiflächen-Anlage mit einer Peakleistung von 17,3 MW. Mit dieser Anschlussleistung wäre die Anlage größer als jeder andere bisher in Betrieb gemeldete Solarpark in Baden-Württemberg. Bis Ende des Jahres soll die Photovoltaik-Anlage am Netz sein.Die über 32.000 PV-Module auf dem 15 Hektar großen Baufeld sollen dann 20,3 GWh Solarstrom erzeugen. Das entspricht dem jährlichen Strombedarf von etwa 5.800 Haushalten. Nach Rechnung von EnBW ...

