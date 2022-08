Mit viel Vorschusslorbeeren startet Nel ASA in den heutigen Handel. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund drei Prozent aus. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Schaltet Nel ASA dadurch in den Hausse-Modus?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nel ASA-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund sechs Prozent. Dieses Hoch liegt bei 1,72 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...