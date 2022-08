SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD forciert die internationale Expansion seiner Elektro-Fahrzeugflotte und bietet ein preiswertes emissionsfreies SUV nun auch in Kambodscha an. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) gab heute bekannt, dass sein erster elektrischer Geländewagen...

Den vollständigen Artikel lesen ...