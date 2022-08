HelloFresh hat seine detaillierten Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Der Umsatz und das bereinigte EBITDA entsprachen der vorläufigen Veröffentlichung. Der Umsatz profitierte von der (bisher) robusten Nachfrage sowohl in den USA als auch auf dem internationalen Markt, und die Gruppe schnitt bei fast allen Kennzahlen erneut gut ab. Die Rentabilität blieb jedoch unter Druck, da die Marketing- und Allgemeinkosten auf ein normalisiertes Niveau zurückkehrten und das Unternehmen seine Wachstumsinvestitionen fortsetzte. Während die H1-Performance stark war, bleibt das Management zunehmend unsicher, was H2 betrifft. Das Unternehmen hat nun seine gesenkte Prognose für 2022 bekräftigt. AlsterResearch hält an dem kürzlich gesenkten Kursziel von EUR 40,00 fest, was auf dem aktuellen Kursniveau immer noch einer Kaufen-Empfehlung entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE





