Die Geschäftstätigkeit in Russland hatte Lindt im März eingestellt, ein paar Wochen nachdem die russischen Truppen in der Ukraine einmarschiert waren.Kilchberg - Der Luxusschokoladen-Produzent Lindt & Sprüngli steigt nun definitiv aus dem russischen Markt aus. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Nach Angaben vom Frühling beschäftigte Lindt in dem Land zuletzt rund 120 Mitarbeitende, sie dürften dadurch ihre Arbeit verlieren. Man werde sie jedoch unterstützen und im Einklang mit den lokalen Vorschriften handeln, heisst es in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...