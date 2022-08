Hamburg (www.anleihencheck.de) - Seit Mitte 2021 kannte die Inflation sowohl in der Eurozone als auch in den USA nur ein Richtung, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Nahezu parallel seien die Preissteigerungsraten in kaum für möglich gehaltene Höhen angezogen und hätten im Sommer jeweils um die 9 Prozent erreicht. Mit den Juli-Veröffentlichungen sei jedoch eine unterschiedliche Entwicklung deutlich geworden. Während die Teuerungsrate in den USA auf 8,5 Prozent gesunken sei, habe sie in der Eurozone weiter auf 8,9 Prozent zugelegt. Für Deutschland sei zwar zuletzt mit 7,5 Prozent eine geringere Inflation berichtet worden, allerdings seien dafür Sondereffekte wie die Einführung des Tankrabatts und des 9-Euro-Tickets verantwortlich, die ab September wieder wegfallen würden. Mit der Einführung der Gasumlage ab Oktober und deren aufgrund notwendiger Ankündigungsfristen voraussichtlich leicht verzögerter Wirkung ab November erhalte die Teuerung einen weiteren Anschub. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...