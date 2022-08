FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

UKRAINE 15/24 REGS XS1303925041

UKRAINE 15/23 REGS XS1303921487

UKRAINE 15/22 REGS XS1303921214

UKRAINE 21/29 REGS XS2010028699

UKRAINE 18/28 REGS XS1902171757

UKRAINE 18/24 REGS XS1902171591

UKRAINE 17/32 REGS URKA XS1577952952

UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD XS1303929894

UKRAINE 15/27 REGS XS1303927179

UKRAINE 15/26 REGS XS1303926528

UKRAINE 15/25 REGS XS1303925470

UKRAINE 19/26 REGS URKB XS2015264778

UKRAINE 20/30 REGS XS2010033343

UKRAINE 20/33 REGS XS2010030836

AB/FROM ONWARDS 16.08.2022

