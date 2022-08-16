Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 16.08.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 670 internationalen Medien
Ad-hoc: Die große Durchbruchsmeldung! – Kursverdopplung drin?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896269 ISIN: AU000000MGX7 Ticker-Symbol: FWQ 
Frankfurt
16.08.22
09:16 Uhr
0,322 Euro
-0,010
-3,01 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
MOUNT GIBSON IRON LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOUNT GIBSON IRON LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3200,34815:49
0,3220,34815:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MOUNT GIBSON
MOUNT GIBSON IRON LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MOUNT GIBSON IRON LIMITED0,322-3,01 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.