Die NorthC Group, ein schnell wachsender Verbund regionaler Datencenter in Westeuropa, tritt in den Schweizer Markt ein.Münchenstein - Die NorthC Group, ein schnell wachsender Verbund regionaler Datencenter in Westeuropa, tritt in den Schweizer Markt ein. Die Marktführerin bei regionalen Datacenter hat ihr Portfolio in der Schweiz um drei Datacenter in Münchenstein (Basel) und Biel erweitert und in die NorthC Schweiz eingebracht. Erklärtes Ziel ist es, NorthC auch in der Schweiz zur ersten Wahl für digitale Dienste...

Den vollständigen Artikel lesen ...