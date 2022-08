DJ MÄRKTE EUROPA/DAX auf höchstem Stand seit 13. Juni

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Sommer-Rally an den europäischen Aktienmärkten kommt auch am Dienstag voran - wenn auch nicht mit der Dynamik der ersten Teile der Aufwärtsbewegung. Der DAX steigt am Mittag um 0,7 Prozent auf 13.908 Punkte und markiert die höchsten Stände seit gut zwei Monaten. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,5 Prozent auf 3.807 Punkte an. Wie bereits zum Wochenauftakt leidet das Volumen unter den Sommerferien, Händler sprechen von einem Sommerloch. Gestützt wird die Stimmung vom weiteren Rückgang der Ölpreise, mit dem die weltweiten Inflationssorgen gedämpft werden. Die Gas-Futures in Europa legen dagegen weiter zu. Das verschärft die Rezessionsgefahren in Deutschland, die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich bereits weiter eingetrübt. Das drückt auf den Euro, der auf 1,0135 Dollar zurückfällt und damit der Parität wieder näher kommt.

Auf der Sektorenseite stehen die rohstoffnahen Basic Resources im Blick, nach starken Zahlen von BHP gewinnt ihr Stoxx-Subindex 2,3 Prozent. Auch der Index der Telekom-Aktien legt mit einem Plus von 1,3 Prozent deutlich zu. Hier ziehen KPN, Telefonica und Vodafone alle um etwa 2 Prozent an.

BHP mit erwartet starkem Geschäftsjahr

Für die BHP-Aktie geht es um 4,1 Prozent nach oben. Der Bergbaukonzern hat die erwartet guten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 vorgelegt und den Nettogewinn fast verdreifacht. So lag das EBITDA 2 Prozent oberhalb der Erwartung der RBC-Analysten. Im Zusammenhang mit steigenden Zinsen, die ihren Tribut in den entwickelten Volkswirtschaften fordern, signalisierte der Minen-Konzern jedoch einen mit hoher Unsicherheit behafteten Ausblick. RBC erwartet, dass das vorgelegte Ergebnis mit dem Ausblick zu einer Abwärtskorrektur im Konsens führt. Hier dürfte der erwartete künftige Cash-Flow im Umfeld höherer Kosten und höherer Investitionen neu kalibriert werden. Macquarie stuft die BHP-Ergebnisse als stark ein, einschließlich des bereinigten EBITDA und Gewinnen, die 4 bis 5 Prozent über den eigenen Prognosen lagen. "Der Cashflow war wesentlich besser, was zu einer höheren Dividende führt", heißt es. Auch die Nettoverschuldung lag am Ende des Geschäftsjahres nahe bei Null, betonen sie.

Im DAX erholen sich Conti nach dem Rücksetzer vom Wochenstart um 2,5 Prozent. Hellofresh gewinnen weitere 2,2 Prozent, und Airbus ziehen um 1,8 Prozent an. Auf der anderen Seite geben Symrise um 1,9 Prozent nach und Adidas um 0,6 Prozent.

Delivery Hero plus 9 Prozent - Break-Even beim EBITDA in Sicht

In der zweiten Reihe geht es für die Aktie von Delivery Hero um 9 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass das Plattformgeschäft im dritten Quartal beim bereinigten EBITDA den Breakeven erreichen soll, um im vierten Quartal einen bereinigten EBITDA-Gewinn zwischen 40 und 120 Millionen Euro zu erzielen. Aber auch die Entwicklung der Liquidität wird positiv gewertet, so beliefen sich die liquiden Mittel Ende des ersten Halbjahres auf 2,9 Milliarden Euro. Sollte Delivery Hero nun nachhaltig Gewinne erzielen, steht auch einer Rückkehr in den DAX auf längere Sicht nichts mehr im Wege.

Mit den starken Basic Resources erholen sich Thyssen und Aurubis um je 4,2 Prozent. Salzgitter legen 3,5 Prozent zu.

Home24-Aktie drehen nach gesenkter Umsatzprognose kräftig ins Plus

Der Aktienkurs von Home24 hat sich seit Jahresbeginn gedrittelt, hier wurde bereits seit längerem auf eine schwache Geschäftsentwicklung gesetzt. Nun hat das Unternehmen die Prognose des Umsatzwachstums für das Geschäftsjahr 2022 gesenkt und gleichzeitig die Profitabilitätserwartungen bestätigt. Erwartet wird nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von minus 7 bis plus 3 Prozent zum Vorjahr nach bisher plus 2 bis plus 17 Prozent. Der Kurs dreht nach anfänglicher Schwäche kräftig ins Plus und erholt sich um 6,6 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.807,08 +0,5% 17,46 -11,4% Stoxx-50 3.693,88 +0,4% 13,88 -3,3% DAX 13.907,95 +0,7% 91,34 -12,5% MDAX 28.203,64 +1,1% 295,50 -19,7% TecDAX 3.198,54 +0,3% 10,23 -18,4% SDAX 13.248,05 +0,5% 69,94 -19,3% FTSE 7.557,69 +0,6% 48,54 +1,7% CAC 6.597,55 +0,4% 27,60 -7,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,92 +0,03 +1,10 US-Zehnjahresrendite 2,80 +0,02 +1,29 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0132 -0,3% 1,0161 1,0186 -10,9% EUR/JPY 136,07 +0,5% 135,59 135,50 +4,0% EUR/CHF 0,9631 +0,2% 0,9619 1,0586 -7,2% EUR/GBP 0,8427 -0,0% 0,8437 0,8434 +0,3% USD/JPY 134,29 +0,7% 133,31 133,05 +16,7% GBP/USD 1,2024 -0,3% 1,2051 1,2078 -11,1% USD/CNH (Offshore) 6,8051 -0,2% 6,8042 6,7925 +7,1% Bitcoin BTC/USD 24.075,91 +0,2% 23.909,94 24.104,27 -47,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,40 89,41 -0,0% -0,01 +24,9% Brent/ICE 94,20 95,10 -0,9% -0,90 +26,5% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 237,80 229,80 +8,0% 17,69 +279,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.775,99 1.779,75 -0,2% -3,76 -2,9% Silber (Spot) 20,10 20,28 -0,9% -0,18 -13,8% Platin (Spot) 929,43 936,64 -0,8% -7,21 -4,2% Kupfer-Future 3,62 3,62 0% 0 -18,4% YTD zu Vortagsschluss ===

August 16, 2022

