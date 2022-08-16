Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 16.08.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 670 internationalen Medien
Ad-hoc: Die große Durchbruchsmeldung! – Kursverdopplung drin?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1XEH4 ISIN: FR0011716265 Ticker-Symbol: 74C 
Stuttgart
16.08.22
13:03 Uhr
4,665 Euro
+0,175
+3,90 %
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CROSSJECT SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CROSSJECT SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,9354,94014:19
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CROSSJECT
CROSSJECT SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CROSSJECT SA4,665+3,90 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.