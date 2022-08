DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:25 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.293,50 -0,1% -9,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.664,25 -0,1% -16,3% Euro-Stoxx-50 3.805,69 +0,4% -11,5% Stoxx-50 3.695,20 +0,4% -3,2% DAX 13.899,99 +0,6% -12,5% FTSE 7.560,28 +0,7% +1,7% CAC 6.596,41 +0,4% -7,8% Nikkei-225 28.868,91 -0,0% +0,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 156,33 -0,37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,78 89,41 +0,4% 0,37 +25,5% Brent/ICE 94,78 95,10 -0,3% -0,32 +27,3% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 239,10 229,80 +8,6% 18,99 +279,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.777,16 1.779,75 -0,1% -2,59 -2,9% Silber (Spot) 20,12 20,28 -0,8% -0,16 -13,7% Platin (Spot) 930,35 936,64 -0,7% -6,29 -4,1% Kupfer-Future 3,62 3,62 +0,1% +0,00 -18,3% YTD zu Vortagsschluss

Mit dem Ölpreis geht es am Dienstag weiter nach unten, wenn auch nicht mehr so heftig wie zu Wochenbeginn. Die Akteure befürchten eine konjunkturbedingte Abnahme der Nachfrage.

Der europäische Gaspreis setzt derweil seinen Höhenflug fort, getragen von der Annahme einer Angebotsverknappung. Die Citi nennt auch das Niedrigwasser im Rhein als Grund für den Preisanstieg.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Gewinnen der vergangenen Tage dürften die US-Börsen am Dienstag eine Verschnaufpause einlegen. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit die hohe Inflation die Konsumbereitschaft der Amerikaner mindert. Überraschend gute Geschäftszahlen der Einzelhandelskonzerne Home Depot und Walmart scheinen die Zweifel der Anleger nicht ganz auszuräumen. Home Depot verlieren vorbörslich 0,7 Prozent; die Baumarktkette hat ihre Jahresprognose nur bekräftigt. Walmart legen jedoch um 3,4 Prozent zu. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Monat schon die zweite Gewinnwarnung ausgegeben hatte, hätten die Investoren hier eher mit neuen schlechten Nachrichten gerechnet, heißt es.

Konjunkturseitig stehen die Baubeginne und -genehmigungen sowie die Industrieproduktion jeweils aus dem Juli auf der Agenda.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 80,2% zuvor: 80,0%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Die Sommer-Rally an den europäischen Aktienmärkten kommt auch am Dienstag voran - wenn auch nicht mit der Dynamik der ersten Teile der Aufwärtsbewegung. Wie bereits zum Wochenauftakt leidet das Volumen unter den Sommerferien, Händler sprechen von einem Sommerloch. Gestützt wird die Stimmung vom weiteren Rückgang der Ölpreise, mit dem die weltweiten Inflationssorgen gedämpft werden. Die Gas-Futures in Europa legen dagegen weiter zu. Das verschärft die Rezessionsgefahren in Deutschland, die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich bereits weiter eingetrübt. Auf der Sektorenseite stehen die rohstoffnahen Basic Resources im Blick, nach starken Zahlen von BHP gewinnt ihr Stoxx-Subindex 2,3 Prozent. BHP verbessern sich um 4,1 Prozent. Auch der Index der Telekom-Aktien legt mit einem Plus von 1,3 Prozent deutlich zu. Hier ziehen KPN, Telefonica und Vodafone alle um etwa 2 Prozent an. Im DAX erholen sich Conti nach dem Rücksetzer vom Wochenstart um 2,5 Prozent. Hellofresh gewinnen weitere 2,2 Prozent, und Airbus ziehen um 1,8 Prozent an. Auf der anderen Seite geben Symrise um 1,9 Prozent nach und Adidas um 0,6 Prozent. In der zweiten Reihe geht es für die Aktie von Delivery Hero um 9 Prozent nach oben, gestützt vom Ausblick des Unternehmens. Der Aktienkurs von Home24 gewinnen 6,6 Prozent, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognose gesenkt und die Profitabilitätserwartung bestätigt hat. Die Aktie hatte sich seit Jahresbeginn allerdings gedrittelt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0126 -0,3% 1,0161 1,0186 -10,9% EUR/JPY 136,09 +0,5% 135,59 135,50 +4,0% EUR/CHF 0,9628 +0,1% 0,9619 1,0586 -7,2% EUR/GBP 0,8423 -0,1% 0,8437 0,8434 +0,3% USD/JPY 134,38 +0,8% 133,31 133,05 +16,7% GBP/USD 1,2023 -0,3% 1,2051 1,2078 -11,2% USD/CNH (Offshore) 6,8078 -0,1% 6,8042 6,7925 +7,1% Bitcoin BTC/USD 24.072,31 +0,2% 23.909,94 24.104,27 -47,9% YTD zu Vortagesschluss

Der US-Dollar legt weiter zu. Solange es keine deutlichen Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung in den USA gibt, dürfte der aktive Kurs der US-Notenbank den US-Dollar stützen, wie Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank kommentiert. Es komme weniger darauf an, wie stark die US-Notenbank ihren Leitzins noch erhöhen werde, sondern ob sie auch dann weiter erhöhen würde, sollte sich die Konjunktur merklich abschwächen und gleichzeitig die Inflation höhere Zinsen notwendig machte. Sollte die Fed dazu nicht bereit sein, wäre das wohl negativ für den Dollar, erläutert die Expertin. Der Euro leidet derweil unter den ZEW-Konjunkturerwartungen, die sich weiter eingetrübt haben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag dank positiver US-Vorgaben überwiegend leicht im Plus geschlossen. Die Börse in Hongkong rutschte in späten Handel jedoch ins Minus. Anleger bewegen sich weiter zwischen Sorgen vor einer globalen Abschwächung der Weltwirtschaft und der Hoffnung, dass die Notenbanken angesichts zuletzt schwacher Konjunkturdaten aus den USA und China ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen könnten. Ölwerte folgten in der ganzen Region dem Ölpreis nach unten. Die Aktien des Rohstoffriesen BHP rückten in Sydney nach Vorlage von Geschäftszahlen 4,1 Prozent vor. Der Konzern profitierte vom Verkauf des Ölgeschäfts und den kräftig gestiegen Rohstoffpreisen und verdreifachte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021/22 nahezu. Die Aktien von Rio Tinto und Fortescu legten im Schlepptau um 0,7 bzw. 1,6 Prozent zu.

CREDIT

Nachdem die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zum Wochenstart auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni zurückgefallen sind, legen sie am Dienstag leicht zu. Am Primärmarkt ist es weiterhin recht ruhig, dagegen scheint der Risikoappetit der Investoren nach dem guten Lauf in den vergangenen Tagen zunächst gestillt zu sein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Fitch bestätigt Finanzstärkerating der Allianz mit AA; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch hat ihre Bonitätsnoten für die Allianz SE bestätigt. Das Finanzstärkerating (IFS) liegt weiterhin bei AA und das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) bei AA-, wie Fitch Ratings mitteilte. Der Ausblick sei jeweils stabil.

Delivery Hero reduziert operativen Verlust - Prognosen bestätigt

Delivery Hero hat im ersten Halbjahr den operativen Verlust leicht reduziert und die Margen verbessert. Für das laufende dritte Quartal gab der Berliner Online-Lieferkonzern in seinem Trading Statement eine erste Indikation: Der Bruttowarenwert (GMV) soll auf 10,6 Milliarden Euro steigen, von 9,56 Milliarden Euro im Vorjahr.

DWS holt Fintech-Pionier Andre Bajorat von der Deutschen Bank

Die Fondsgesellschaft DWS holt den Digitalisierungsexperten Andre Bajorat vom Mutterkonzern Deutsche Bank und macht ihn zum Chef ihres neu geschaffenen Teams Digital Strategy, Products and Solutions. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bank auf Nachfrage von Dow Jones Newswires. Neben Bajorat wechselt im Oktober zudem der Blockchain- und Bitcoin-Experte Alexander Bechtel von der Deutschen Bank zur DWS.

Unternehmen sichern maximale Belieferung neuer Terminals mit Flüssiggas zu

Vier große deutsche Energieimportunternehmen haben zugesichert, die bald an den Start gehenden ersten Import-Terminals für Flüssiggas (LNG) in Deutschland maximal zu beliefern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unterzeichnete am Dienstag in Berlin eine entsprechende Verabredung mit Uniper, RWE, EnBW und VNG. Die Unternehmen garantieren laut Habeck, dass die schwimmenden LNG-Plattformen in Wilhelmshaven und Brunsbüttel "bis zum März 2024 voll ausgelastet Gas zur Verfügung gestellt bekommen".

Londoner Flughafen Heathrow verlängert Passagierdeckel bis Ende Oktober

Der Londoner Flughafen Heathrow will wegen Arbeitskräftemangels die Zahl der dort täglich startenden Passagiere bis in den Herbst hinein begrenzen. Der Flughafenbetreiber hatte im Juli eine Obergrenze von 100.000 Menschen eingeführt, die pro Tag in Heathrow abheben dürfen. Diese Regelung sollte zunächst bis Ende September gelten - wird nun aber bis Ende Oktober verlängert, wie das Unternehmen mitteilte.

Philips bestellt Roy Jakobs zum CEO ab Mitte Oktober

Der niederländische Medizintechnikkonzern Royal Philips hat Roy Jakobs mit Wirkung zum 15. Oktober zum CEO bestellt. Der derzeitige CEO Frans van Houten, der seine dritte Amtszeit vollendet, werde als Berater des Unternehmens fungieren und den Übergang bis zum 30. April kommenden Jahres unterstützen.

Home Depot übertrifft im 2Q die Erwartungen und bestätigt Ausblick

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 0,4 Prozent. In den drei Monaten per Ende Juli stieg der Nettogewinn auf 5,17 Milliarden US-Dollar bzw. 5,05 Dollar je Aktie gegenüber 4,81 Milliarden bzw. 4,53 Dollar je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Home Depot Inc mitteilte. Analysten hatten laut Factset ein Ergebnis von 4,95 Dollar je Aktie erwartet.

