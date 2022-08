Die Walmart-Quartalszahlen wurden soeben veröffentlicht. Sie sind so extrem wichtig, weil Walmart der größte Einzelhändler der USA ist. Für die Konsumgesellschaft USA ist das der Gradmesser in Sachen Konjunktur! Hier die wichtigsten Kennzahlen. Der Umsatz liegt bei 152,86 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 141,05/für heute erwartet 150,7). Der Gewinn (angepasst nach Non Gaap) liegt bei 1,77 Dollar ...

