In der Steuerrangliste 2022 zeigt sich der Kanton Nidwalden bei den Unternehmenssteuern am freundlichsten.Zürich - In der Steuerrangliste 2022 zeigt sich der Kanton Nidwalden bei den Unternehmenssteuern am freundlichsten. Der Fiskus des Kantons Zug geht am pfleglichsten mit den natürlichen Personen um. Aufsteiger bei den natürlichen Personen ist Schaffhausen. Damit zeigt sich der «Tax Monitor Schweiz» gegenüber dem letzten Jahr recht stabil, wie die Grossbank Credit Suisse (CS) am Dienstag mitteilte.

