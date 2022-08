Zürich (www.fondscheck.de) - Es ist kein ruhiger Sommer für die Finanzmärkte, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A.Themen wie Rezession, Inflation und der Russland/Ukraine-Krieg würden die Investoren auf Trab halten. Aber auch die Klimaerwärmung, die diesen Sommer auch in der D-A-CH-Region wieder enorm spürbar sei, und die problematische Versorgung mit fossilen Energieträgern würden Gesellschaft, Politik und Börsen beschäftigen. Die Eindämmung des Klimawandels und der Umbau zur Energieversorgung mit Sonne, Wind und Wasser seien unabdingbar und würden unterstreichen, dass nachhaltiges Investieren keine Kür sei, sondern Pflicht. Investoren würden dies auch im "Krisenjahr" 2022 erkennen, nachdem 2021 bereits starke Zuflüsse in nachhaltige Geldanlagen zu verzeichnen gewesen seien. ...

