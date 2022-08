Wien (www.fondscheck.de) - Nuveen hat Kelly Hagg zum Senior Managing Director und Head of Responsible Investing Strategy & Solutions ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Unternehmen habe diese Position neu geschaffen. In seiner neuen Funktion übernehme Hagg die Leitung der Nuveen-Teams für verantwortungsbewusste Anlagestrategien und Daten. Er sei für die unternehmensweite Koordination und Ausrichtung der Ressourcen zur Weiterentwicklung kommerzieller Responsible-Investing-Initiativen verantwortlich. Zudem werde er die Kundenbeziehungen stärken. Von Denver aus berichte Hagg an Amy O'Brien, Global Head of Responsible Investing bei Nuveen. ...

