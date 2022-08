Das polnische Unternehmen ChargeEuropa hat nach dem Start seines Warschauer Pilotnetzes im Juli die Expansion auf 1.000 Ladestandorte in den kommenden beiden Jahren angekündigt. Die Besonderheit: ChargeEuropa setzt auf eine Werbefinanzierung seiner Ladesäulen. Das junge Unternehmen sieht in dem Werbe-Konzept selbstbewusst "das Geheimrezept für den Aufbau und den Betrieb rentabler E-Ladenetze in Städten". ...

