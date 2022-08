Um 13:06 liegt der ATX TR mit +0.65 Prozent im Plus bei 6552 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -16.53% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +1.74% auf 0.82 Euro, dahinter DO&CO mit +1.64% auf 80.6 Euro und RBI mit +1.42% auf 13.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13905 (+0.34%, Ultimo 2021: 15884, -12.46% ytd). Gestern am Feiertag Christi Himmelfahrt wurde gehandelt, das Volumen war aber recht gering: 144 Mio. Euro waren der geringste Umsatz 2022, okay, heiss war es auch. Die August-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press, eine News von heute betrifft Juva Life: Juva Life lanciert neu überarbeitetes JuLi-Register zu Cannabis- und CBD-Marken, um deren Wirkungsweise auf Cannabis-Patienten zu untersuchen (Der Input von Christian Drastil für den ...

