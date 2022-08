Schwache Konjunkturdaten aus China haben am Devisenmarkt zuletzt Sorgen bezüglich eines globalen Wirtschaftsabschwungs geschürt und damit für eine hohe Dollar-Nachfrage gesorgt.Frankfurt - Der Eurokurs ist nach seinen jüngsten Verlusten etwas weiter unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung fiel am Dienstagvormittag bis auf 1,0125 Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit Anfang August. Zuletzt kostete der Euro 1,0131 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Schweizer Franken hat der Euro bis am Mittag minim zugelegt und wird derzeit zu 0...

