Xlear hat eine geänderte Antwort als Stellungnahme auf die Klage der US-Regierung gegen das Unternehmen eingereicht. Laut Nathan Jones, dem CEO von Xlear, dient die geänderte Antwort im Wesentlichen drei Zwecken: Erstens werden dem Gericht noch mehr Daten zur Verfügung gestellt, die die Aussagen von Xlear stützen, dass Nasenhygiene einen zusätzlichen Schutz bei der Bekämpfung von COVID-19 darstellt, der von unseren Gesundheitsbehörden ignoriert wird; zweitens wird ausführlicher dargelegt, wie die Klage der US-Regierung darauf abzielt, wissenschaftliche Erkenntnisse zu zensieren, die nicht mit der kurzsichtigen und erfolglosen Impfstrategie der Regierung im Kampf gegen die Krankheit übereinstimmen; drittens wird dokumentiert, dass Experten, einschließlich Dr. Fauci, zunehmend darauf hinweisen, dass die Nase bei der Bekämpfung des Virus eine entscheidende Rolle spielt.

Die geänderte Antwort von Xlear liefert zwei neue Studien, die die Aussagen von Xlear über die Verwendung seines Nasensprays als möglichen zusätzlichen Schutz gegen COVID-19 stützen:

Eine neue In-vitro-Studie ergab, dass der Einsatz einer einfachen Kochsalzlösung die Replikation des SAR-CoV2-Virus im menschlichen Lungengewebe stoppt. Rafael R. G. Machado, Talita Glaser, Danielle B. Araujo, Lyvia Lintzmaier Petiz, Danielle B. L. Oliveira, Giuliana S. Durigon, Alessandra L. Leal, João Renato R. Pinho, Luis C. S. Ferreira, Henning Ulrich, Edison L. Durigon und Cristiane Rodrigues Guzzo, ACS Pharmacology Translational Science 2021 4 (5), 1514-1527, verfügbar unter https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34651104/. Nate Jones, CEO von Xlear, erklärte: "Die Regierung teilt die Ansicht, dass Xlear eine salzhaltige Nasenlösung ist. Diese in vitro -Studie belegt, dass die Kochsalzlösung für die Nasenhygiene dabei hilft, die Replikation von COVID-19 im Nasengewebe zu stoppen dem Ort, an dem das Virus normalerweise wächst und Menschen infiziert."

-Studie belegt, dass die Kochsalzlösung für die Nasenhygiene dabei hilft, die Replikation von COVID-19 im Nasengewebe zu stoppen dem Ort, an dem das Virus normalerweise wächst und Menschen infiziert." Neue in silico-Untersuchungen haben ergeben, dass Verbindungen aus Grapefruitkernextrakt (Grapefruit Seed Extract, GSE) wirksame Hemmstoffe des SARS-CoV-2-Virus sind. Belmina Saric, et al., In silico analysis of selected components of grapefruit seed extract SARS-CoV-2 main protease, EuroBiotech J., 5 (Sonderausgabe 1); 2021, 5. DOI: https://doi.org/10.2478/ebtj-2021-0015. Vor allem aber kamen diese Experten zu dem Schluss, dass natürlicher GSE ein Bestandteil von Xlear wirksamer ist als synthetische Versionen der Verbindung.

Jones fügte hinzu: "Dies sind nicht die randomisierten klinischen Studien, auf die sich die Regierung so sehr konzentriert aber Sie können nicht leugnen, dass es immer mehr Belege dafür gibt, dass Nasenhygiene als zusätzlicher Schutz gegen COVID-19 dienen sollte. Darüber hinaus hat die Regierung vor kurzem angekündigt, dass sie für die neuen Impfstoffvarianten keine randomisierten klinischen Studien verlangen wird diese Anforderung scheint nur dann zu gelten, wenn es für die Regierung von Vorteil ist."

Jones wies außerdem darauf hin, dass es sich bei den SARS-CoV-2-Varianten um Stämme des Coronavirus handelt und dass Experten seit langem Nasenhygiene zur Bekämpfung von Coronaviren empfehlen. "In der Regel sind die Methoden zur Vorbeugung und Symptombekämpfung (z. B. rezeptfreie Medikamente, Händewaschen) nicht variantenspezifisch; sie werden gegen Erkältungen und grippale Infekte im Allgemeinen eingesetzt, von denen viele durch Coronaviren verursacht werden. Eine von Experten, einschließlich der US-Regierung, empfohlene Abwehrmaßnahme gegen Erkältungskrankheiten, einschließlich Coronavirus-Infektionen, ist die Nasenhygiene." DeGeorge KC, Ring DJ, Dalrymple SN. Treatment of the Common Cold. Am Fam Physician. 2019 Sep 1;100(5):281-289. PMID: 31478634, nachgedruckt von NIH als offizielle Quelle unter https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31478634/ ("Zu den Behandlungen mit nachgewiesener Wirksamkeit bei Erkältungssymptomen [Coronavirus-Infektionen] bei Erwachsenen gehören rezeptfreie Analgetika, Zink, abschwellende Nasensprays... Die einzige bewährte sichere und wirksame Behandlung für Kinder sind Nasenspülungen mit Kochsalzlösung..."). "Es ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes, der in der Reaktion unserer Regierung auf COVID zu fehlen scheint", fügte Jones hinzu.

Als Teil ihrer Bemühungen, Xlear zum Schweigen zu bringen, bat die Regierung das Bundesgericht in Utah, Xlear die Einreichung der geänderten Antwort zu untersagen. Das Bundesgericht entschied zu Xlears Gunsten. In der Entscheidung des Gerichts wird ausdrücklich festgestellt: "Das Gericht teilt die von den Beklagten geäußerte Besorgnis, dass der eigentliche Zweck [des Antrags der Regierung, die geänderte Antwort von Xlear zu verhindern] darin besteht, die Offenlegung strittiger Tatsachen zu verhindern, die die von den Beklagten vorgelegten Änderungen stützen könnten." "Mit anderen Worten, die Regierung tut alles, was sie kann, um uns daran zu hindern, ihre gescheiterte Reaktion auf COVID-19 zu untersuchen", fügte Jones hinzu.

"Eine neue, ansteckendere und gefährlichere Variante breitet sich im ganzen Land aus. Die Zahl der Infektionen steigt. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte steigt. Die Zahl der Todesfälle steigt. Gleichzeitig sind immer weniger Menschen bereit, sich zum dritten, vierten oder wer weiß wievielten Mal impfen zu lassen", so Jones. "Es liegt auf der Hand, dass wir einen neuen, breit angelegten ?Impfstoff-plus'-Ansatz brauchen. Aber anstatt die Menschen aufzuklären, werden wir von der Regierung verklagt, weil wir über wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen. Ich befürchte, dass selbst die Bekanntgabe dieser neuen Studien vor Gericht weitere Vergeltungsmaßnahmen der Regierung nach sich ziehen wird, aber welche Wahl haben wir angesichts des Versagens der Regierung. Wenn die Wissenschaft Dogmen nachgibt, leiden die Menschen", so Jones abschließend.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220815005520/de/

Contacts:

Xlear Medienbeziehungen

Nathan Jones

media@xlear.com