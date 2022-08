Mainz (ots) -Das ZDF überträgt am Freitag, 23. September 2022, das im Rahmen der UEFA Nations League ausgetragene Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn.Moderator Jochen Breyer begrüßt die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer um 20.15 Uhr aus der Arena in Leipzig. Das Spiel kommentiert Béla Réthy.Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe 3 der League A sind Italien, England und Ungarn. Nach vier Spieltagen liegt die DFB-Auswahl mit einem Sieg und drei Unentschieden auf Tabellenplatz zwei hinter dem Team aus Ungarn.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportsportstudio in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5298494