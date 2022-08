Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US7846351044 SPX Technologies Inc. 16.08.2022 US78473E1038 SPX Technologies Inc. 17.08.2022 Tausch 1:1

CA53116A3055 Three Sixty Solar Ltd. 16.08.2022 CA88577D1096 Three Sixty Solar Ltd. 17.08.2022 Tausch 1:1

