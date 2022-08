Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Halbjahresbericht 2022 und Webcast / Conference Call



16.08.2022 / 17:00 CET/CEST



16. August 2022. Am Mittwoch, 24. August 2022, präsentiert die LLB-Gruppe das Geschäftsergebnis des ersten Semesters 2022. Das Halbjahresresultat wird um 7 Uhr in einer Medienmitteilung bekannt gegeben. Die Medienmitteilung und der Halbjahresbericht werden gleichzeitig auf der Website www.llb.li veröffentlicht. Gleichentags findet um 10.30 Uhr ein Webcast / Conference Call für Medien, Analysten und Investoren statt. Wir freuen uns, Sie dazu einzuladen. ReferentenGabriel Brenna, Group CEO

Christoph Reich, Group CFO Datum Mittwoch, 24. August 2022 Zeit 10.30 Uhr Konferenzsprache

Deutsch Link Webcast

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=48kBseuy Einwahlnummer

+41 (0)58 310 50 00 (Schweiz / Liechtenstein und alle anderen Länder)

+43 (0)720 88 25 49 (Österreich)

Im Webcast können Sie die Vorstellung des Geschäftsergebnisses mitverfolgen, inklusive Präsentationsanzeige. Danach können Sie dem Management schriftlich Fragen stellen. Möchten Sie diese mündlich vortragen, bitten wir Sie, sich in den Conference Call einzuwählen.

Ihre Anmeldung nehmen wir gern über den folgenden Link entgegen: www.llb.li/anmeldung-cc

Weitere Informationen erhalten Sie bei Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications & Sustainability, Telefon +423 236 82 09, E-Mail cyrill.sele@llb.li. Freundliche Grüsse Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft



Dr. Cyrill Sele

Leiter Group Corporate Communications & Sustainability



Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Staedtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Telefon +423 236 82 09

E-Mail ir@llb.li

Internet http://www.llb.li

Ende der Medienmitteilungen