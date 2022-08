Die Verbraucherzentrale NRW hat auf ihrer Homepage einen Fake-Shop-Finder installiert, den jeder Verbraucher gratis nutzen kann.Wer kennt das nicht? Man sucht nach einem bestimmten Artikel im Internet, wo dieser verfügbar ist und zu welchen Preisen das gute Stück angeboten wird. Das ist ein alltäglicher Akt, den man beinah so fest in seinem Leben integriert wie das Atmen selbst. Wenn man abseits von den großen Online-Riesen Amazon und Co. shoppen will, ist das Risiko nicht so gering wie man glaubt, auf einen Fake-Shop reinzufallen.Anzeige:So gab es im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...