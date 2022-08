Neue Fähigkeiten wie Multi-Enterprise Visibility, Order Management und Transportation Management erweitern die Vision von Kinaxis für eine durchgängige, gleichzeitige Planung

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), der Vorreiter bei der Förderung von Agilität für schnelle und sichere Entscheidungsprozesse in einer unberechenbaren Welt, hat heute die Übernahme von MPO bekannt gegeben. MPO, ein in Europa ansässiges Unternehmen, bietet eine einheitliche, globale Cloud-basierte SaaS-Plattform zur Mehrparteien-Orchestrierung von Aufträgen, Beständen und Transport an. Im Rahmen einer Transaktion, die am 15. August 2022 abgeschlossen wurde, hat Kinaxis sämtliche Aktien von MPO für rund 45 Millionen US-Dollar erworben. 75 Prozent der Summe wurde in Zahlungsmitteln und die restlichen 25 Prozent in Form von Aktien beglichen. Der exakte Umfang der Kapitalbeteiligung hängt vom Erreichen bestimmter Umsatz- und Ausführungsziele in naher Zukunft ab.

"Die komplexeren Lieferketten von heute und die steigenden Kundenerwartungen zeigen, wie wichtig es ist, von außen nach innen zu denken und die Kontrollmöglichkeiten für die bewegten Güter zu verbessern, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und zu optimieren. Diese Übernahme wird die Gleichzeitigkeit in Lieferketten nahtlos aktivieren von der Planung bis zur letzten Meile", berichtet John Sicard, CEO bei Kinaxis. "Wir begrüßen das MPO-Team und seine Kunden in der Kinaxis-Community. Indem wir diese beiden innovativen Plattformen zusammenführen, ermöglichen wir eine Lieferkette mit durchgängiger Gleichzeitigkeit, Transparenz und Daten zu Kunden, Lieferanten und unternehmensübergreifendem Netzwerk."

Die Kombination aus der Kinaxis-Planungslösung Rapid Response und der MPO-Lösung Multi Party Orchestration liefert eine lückenlose Echtzeitdarstellung jedes Auftrags während des gesamten Lebenszyklus von der geplanten Bestätigung bis zur abschließenden Lieferung. Anstatt diese Bereiche als getrennte Teams zu behandeln, können Planer dynamisch auf Unterbrechungen im Gütertransport reagieren, und Logistikteams können die strategischen Auswirkungen ihrer Ausführungsmaßnahmen berücksichtigen. Eine solche umfassende Digitalisierung wird die Lieferkette agiler und ausfallsicherer machen, um ein durchgängiges Kundenerlebnis, mehr Nachhaltigkeit und attraktivere Finanzergebnisse für Hersteller und Marken ebenso wie für Logistikdienstleister zu gewährleisten.

"Für die Supply-Chain-Ausführung ist MPO das, was Kinaxis für die Supply-Chain-Planung ist: eine Revolution durch die Kombination von Kontrolle und Sichtbarkeit der Supply-Chain-Ausführungsschritte über mehrere Unternehmensnetzwerke hinweg zu einer einheitlichen Cloud-Plattform mit einer Codebasis, einer zentralen Benutzeroberfläche und Echtzeit-Optimierung das bietet kein anderer Anbieter auf dem Markt", so Martin Verwijmeren, CEO und Mitgründer von MPO neben Paul van Dongen, CTO.

MPO wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen auftreten. Sampford Advisors fungierte bei dieser Übernahme als exklusiver Finanzberater für Kinaxis. Finch Corporate Strategy Services trat als exklusiver Berater von MPO auf.

Über Kinaxis Inc.

Die alltägliche Volatilität und Ungewissheit verlangt schnelles Handeln. Kinaxis bietet die erforderliche Agilität, um schnelle und sichere Entscheidungen im Bereich der integrierten Geschäftsplanung und digitalen Lieferkette zu treffen. Auf diese Weise können Menschen besser planen, besser leben und die Herausforderungen der Welt bewältigen. Wir genießen das Vertrauen innovativer Marken, weil wir menschliche Intelligenz mit KI und Gleichzeitigkeit in der Lieferketten-Planung kombinieren und so Unternehmen dabei helfen, für jede künftige Entwicklung zu planen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem hohen Tempo des Wandels Schritt zu halten. Auf der Grundlage einer erweiterbaren, Cloud-basierten Plattform stellt Kinaxis branchenbewährte Anwendungen bereit, damit alle Beteiligten früher informiert sind, schneller handeln und die Verschwendung von Ressourcen vermeiden können. Weitere Nachrichten zu Kinaxis finden Sie auf Kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Über MPO

MPO ist Anbieter der weltweit einzigen nativen Unified Cloud-Plattform für Mehrparteien-Orchestrierung. Die Plattform verstärkt Transparenz und Kontrolle in vorhandenen Enterprise-Systemen und optimiert die Auftragsabwicklung, Bestandsverwaltung und Transport in dynamischen Netzwerken mit mehreren Parteien. MPO hilft einem breiten Spektrum von Marken und Anbietern von Logistikdienstleistungen, die zunehmende Komplexität ihrer globalen, regionalen und nationalen Lieferketten zu bewältigen, um ihren Kunden mehr Flexibilität, Agilität, Effizienz, Zuverlässigkeit, Compliance und Nachhaltigkeit bieten zu können. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte info@mpo.com oder besuchen Sie www.mpo.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Wachstumschancen von Kinaxis und die potenziellen Vorteile von und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Kinaxis. Diese Aussagen unterliegen bestimmten Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, darunter unsere Einschätzung der relativen Marktstellung der Produkte und Dienstleistungen von Kinaxis im Vergleich zu Konkurrenzlösungen. Wir warnen ausdrücklich davor, unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge und Entwicklungen von Kinaxis können erheblich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Entwicklungen von Kinaxis wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, sind in den öffentlichen Unterlagen aufgeführt, die Kinaxis bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren bzw. zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

