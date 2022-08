Strasbourg (ots) -Awake - Danas ErwachenSerie | Online only vom 26. August 2022 bis 28. April 2023Nach zwölf Jahren Koma erwacht Dana in Beirut in einer veränderten, hochgradig digitalisierten Welt. Eine imaginäre Doppelgängerin hilft ihr, viralen Content in den sozialen Netzwerken zu posten. In 16 Folgen hinterfragt die poetisch erzählte Serie aus dem Libanon die Suche nach dem "Ich" in der modernen Gesellschaft, in der Wirklichkeit und virtuelle Welt verschwimmen.Vorab auf ARTE Presse > (https://anws.co/co8Jl/%7B2920488a-80ed-46eb-a62a-84cfd50d898e%7D)Tödliche Recherchen - Der Mord an Ján KuciakDokumentarfilm | Online vom 21. August bis 20. November 2022Slowakei, 2018: Der Investigativjournalist Ján Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnírová werden ermordet. Die Morde lösen nicht nur Massenproteste, sondern gar den Sturz der slowakischen Regierung aus. Denn die Ermittlungen entschlüsseln ein mafiöses System mit bodenloser Korruption, das bis in die obersten Kreise der slowakischen Gesellschaft reicht. Auf erschreckend klare Weise beschreibt der Film, wie Korruption funktioniert, und zeigt die immense Bedeutung von Journalismus zum Schutz der Demokratie auf.

New York kämpft gegen die Pandemie
Dokumentarfilm | Online vom 23. August bis 4. Dezember 2022
In New York infizierten sich mehr Menschen mit Covid-19 als in jeder anderen Stadt. Das Virus brachte die pulsierende Metropole zum Stillstand. In großen Kinobildern und intimen Porträts blickt Regisseur Tom Bergmann auf das erste Jahr der Pandemie in New York zurück und offenbart dabei die Seele der Weltstadt in Zeiten ihrer größten Herausforderung.

Im Lauf der Zeit - Schlüsselmomente der Geschichte
Dokumentationsreihe | Online ab sofort bis 29. September 2022
Von der Geburt eines Genies bis zum Untergang eines Imperiums, von technologischen Fortschritten zu sozialen Revolutionen - die meisten großen historischen Umwälzungen sind oft eine Verkettung scheinbar unbedeutender Ereignisse. ARTE zeigt Schlüsselmomente der Menschheitsgeschichte: die Erfindung des Buchdrucks, die Kuba-Krise oder den Ausbruch der Pest. Ein origineller Blick auf den Lauf der Zeit, konzipiert für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie.

The Who - Die explosive Geschichte einer Band
Dokumentation | Online vom 26. August 2022 bis 18. Februar 2023
Zwischen Radau und Rebellion: Wie aus vier Londoner Vorstadt-Jungs "The Who" und damit eine der erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte wurde, ist wenig bekannt. Wie gelang es der Band zum Sprachrohr der Arbeiterjugend der 60er-Jahre zu werden, und wie entstanden die Rockopern "Tommy" und "Quadrophenia"? Die Doku zeichnet die Geschichte der Band nach, die immer wieder Genregrenzen sprengt.

Salman Rushdie - Den Tod im Nacken
Dokumentation | Online ab sofort bis 15. Februar 2023
Am 12. August 2022 wurde Salman Rushdie in New York angegriffen und schwer verletzt. Schon seit Jahrzehnten lebte der britisch-indische Autor mit der Angst vor einem Anschlag: Als 1988 seine "Satanischen Verse" erschienen, wurde er zur Hassfigur muslimischer Fundamentalisten. Gemeinsam mit William Karel blickte der Schriftsteller 2018 auf die Bedeutung seines berühmten Buches zurück.

Werk ohne Autor
Spielfilm | Online vom 29. August bis 4. September 2022
Trotz seiner Flucht in die BRD plagen den junge Künstler Kurt Barnert (Tom Schilling) Kindheits- und Jugendtraumata, die er während der NS- und SED-Herrschaft erlitt. Als er in der Studentin Ellie (Paula Beer) seine große Liebe findet, gelingen Kurt plötzlich Bilder, mit denen er nicht nur seine eigenen Erlebnisse verarbeitet, sondern die einer ganzen Generation.
Florian Henckel von Donnersmarcks "Werk ohne Autor", angelehnt an die Biografie des Künstlers Gerhard Richter, wurde 2019 als deutscher Beitrag für die Oscarverleihung eingereicht und bei den Academy Awards zweifach nominiert.

Wir beide
Spielfilm | Online vom 24. August bis 6. September 2022
Nach außen hin sind sie nur Nachbarinnen, doch Madeleine (Martine Chevallier) und Nina (Barbara Sukowa) führen seit Jahren eine Beziehung, die Madeleine vor ihren erwachsenen Kindern geheim hält. Als Madeleine plötzlich einen Schlaganfall erleidet, muss Nina alles riskieren, um zu ihr durchzudringen... Authentisch und einfühlsam beschreibt Regisseur Filippo Meneghetti eine große Liebe im Verborgenen.

Gorillaz auf dem Flow Festival 2022
Konzert | Online ab sofort
Frisch von der Bühne und jetzt im Replay auf arte.tv/concert verfügbar: die Gorillaz. Sie waren absoluter Höhepunkt der diesjährigen Edition des dreitägigen Flow Festivals 2022 in Helsinki (12.08. - 14.08.2022). Gegründet von Damon Albarn, dem Frontmann von Blur und Jamie Hewlett, dem Zeichner hinter den Gorillaz, revolutionierte die virtuelle Band die internationale Musikwelt. 