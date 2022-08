Die Funktionen von Board xP&A werden im neuesten Gartner Market Guide anerkannt

Board International, führender Anbieter von Enterprise Intelligent Planning für intelligentere Planung, umsetzbare Erkenntnisse und bessere Ergebnisse, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Market Guide 2022 für Cloud Extended Planning and Analysis Solutions (xP&A) als "Representative Vendor" ausgezeichnet wurde.

"Wir fühlen uns durch Aufnahme in den neuesten Gartner Market Guide für xP&A geehrt, der unserer Meinung nach den transformativen Wert des Intelligent Planning-Ansatzes von Board für Unternehmen in den Bereichen Strategie, Finanzen und Operations widerspiegelt", so Marco Limena, CEO bei Board International. "Unternehmen werden sich zunehmend der Bedeutung einer erweiterten Planung bewusst, die über das Finanzwesen hinausgeht und auch andere wichtige Bereiche der Unternehmensplanung wie Personal, Vertrieb und Lieferkette einschließt."

Der aktuelle Market Guide hebt hervor, dass "COVID-19, Unterbrechungen der Lieferkette und die weltweite Inflation die Vorstellung von Geschäftsunterbrechungen als neue Normalität verstärkt haben. Pivoting, Kurskorrektur und Umstellung werden als fast alltägliche Routinen erkannt. Die Zeitspanne, in der ein Geschäft vorhersehbar ist, ist kürzer geworden, was die Unternehmen dazu zwingt, flexibler auf neue Marktchancen und -bedrohungen zu reagieren."

"Unternehmen, die xP&A für die Unternehmensplanung durch die Verbindung und Verknüpfung von Unternehmensfinanzplänen mit operativen Planungen nutzen, können ihre Fähigkeit verbessern, Zeiten kontinuierlicher Geschäftsunterbrechungen zu bewältigen", heißt es im Market Guide. "Moderne Unternehmensinitiativen, die inmitten dieser Umwälzungen digitale Geschäftsmodelle etablieren oder darauf umstellen wollen, benötigen eine kollaborative, vernetzte und flexible Planung."

Der Gartner 2022 for Cloud Extended Planning and Analysis Solutions, verfasst von den Analysten Robert Anderson, Greg Leiter und Melissa Hilbert, ist hier abrufbar.

Über Board

Board ist das führende Unternehmen für intelligente Unternehmensplanung, das mehr als 2.000 Unternehmen weltweit intelligentere Planung, verwertbare Erkenntnisse und bessere Ergebnisse bietet. Board ermöglicht es führenden Unternehmen, wichtige Erkenntnisse als Grundlage für Geschäftsentscheidungen zu gewinnen und Strategie, Finanzen sowie Betrieb zu vereinheitlichen, um intelligenter zu planen und die volle Kontrolle über die Leistung zu erlangen. In Zusammenarbeit mit Board haben globale Unternehmen wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG und HSBC ihre Planungsprozesse digitalisiert.

Board International wurde 1994 gegründet und verfügt heute über 25 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen wird seit langem von führenden Analysten und Experten wie Gartner, Nucleus und Dresner anerkannt.

