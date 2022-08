Die Energiekrise in Deutschland und Europa wird immer krasser: die Preise für Gas und Strom steigen auf immer neue Höhen. Inzwischen wird sogar Flüssiggas aus Australien (!) importiert - unter extremen Kosten mit miserabler Energiebilanz. All das ist nicht nur hochgradig inflationär, sondern für Firmen in Deutschland und anderen europäischen Ländern ist diese Energiekrise auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...