News von Trading-Treff.de DAX nähert sich der 14000 an, Rückwind von der Wall Street bleibt bestehen und zeigt auch dort Mehrmonatshochs im Chartbild an. DAX kann sich weiter behaupten Nachdem wir zum Wochenstart im DAX erstmals wieder einen Schlusskurs über 13.800 Punkten gesehen hatten, eröffnete der Index am Dienstag direkt über dieser Marke und hinterließ gleich eine Kurslücke zum Start. Von dieser nahm er weiter Abstand und versuchte sich am ...

