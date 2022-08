Xianyang, China (ots/PRNewswire) -Am 30. Juli wurde das Bürogebäude der G8.5+ Substratglas-Produktionslinie in der Xianyang High-Tech Industrial Development Zone in der Provinz Shaanxi fertiggestellt. In Verbindung mit 14 Gebäuden, die gleichzeitig im Bau sind, sieht man hier eine Baustelle in vollem Gange mit geschäftigen Turmdrehkränen.Die Xianyang High-Tech Industrial Development Zone wurde 1992 gegründet und 2012 zu einer High-Tech-Zone auf nationaler Ebene ausgebaut. Von 2012 bis 2022 hat sich das städtische Erscheinungsbild der Zone dramatisch verändert und eine rasante wirtschaftliche Entwicklung vollzogen, teilte der Verwaltungsausschuss der Zone mit.Im Laufe des Jahrzehnts stieg der Wert der Industrieproduktion der Zone von 8,12 Milliarden Yuan im Jahr 2012 auf 80,7 Milliarden Yuan, also fast um das 10-fache, und das Gesamtvolumen der Importe und Exporte stieg von 190 Millionen Yuan im Jahr 2012 auf 20,23 Milliarden Yuan im Jahr 2021, also fast um das 100-fache. Im Jahr 2021 belegte sie Platz 84 unter 169 nationalen High-Tech-Zonen.Im Laufe des Jahrzehnts hat sich die Zone auf vier führende Branchen konzentriert - elektronische Displays, High-End-Ausrüstung, Biomedizin und neue Verbundwerkstoffe. Im Bereich der elektronischen Display-Industrie, die sich auf das Projekt der LCD-Panel-Produktionslinie CEC 8.6-Generation konzentriert, sind 40 vor- und nachgelagerte Unternehmen - wie z. B. TPV oder Honing - angesiedelt. Mittlerweile gibt es dort einen industriellen Cluster mit einer Größenordnung von 100 Milliarden Yuan. Für die High-End-Ausrüstungsindustrie wurden fast 30 Unternehmen - wie etwa Letin Automobile - angezogen, die ein Industriecluster mit einem Volumen von 50 Milliarden Yuan bilden. Im Bereich Biomedizin nhaben sich über 50 Pharmaunternehmen - darunter Buchang Pharmaceutical und Xiuzheng Pharmaceutical - in der Zone niedergelassen. Die Zone plant den Bau einer Biostadt, die sich auf die Forschung und Entwicklung von Biopharmazeutika wie Stammzellen und In-vitro-Diagnosereagenzien konzentrieren soll. Es wird erwartet, dass sich daraus ein Industriecluster mit einem Volumen von 50 Milliarden Yuan entwickelt. Was die Industrie für neue Verbundwerkstoffe betrifft, die vor allem unterstützende Verbundwerkstoffe wie Dichtungen für die Luft- und Raumfahrt liefert, so hat die Zone mehr als 80 Unternehmen - darunter Tiancheng Aerospace - angezogen und einen Industriecluster im Wert von 10 Milliarden Yuan geschaffen.Im Laufe des Jahrzehnts hat sich die Zone von einem ländlichen Ackerland zu einer neuen Industriestadt entwickelt, in der man leben und arbeiten kann. Als wichtiger Motor des Wirtschaftswachstums hat sie sich zur vielversprechendsten Industriezone im Nordwesten Chinas entwickelt.Pressekontakt:Herr Li,Tel: 86-10-63074558Original-Content von: Administration Committee of Xianyang High-Tech Industrial Development Zone, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164761/5298623