NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Amerika/Wahl/2024:

"Es ist beunruhigend, dass die USA heute im Zustand eines kalten Bürgerkriegs leben. Geradezu beängstigend ist, dass aus diesem kalten ein heißer Krieg werden könnte. Seit dem Sturm aufs Kapitol gibt es Experten, die erschreckend realistische Szenarien für den Weg dahin entwerfen. Eines dieser Szenarien sieht so aus: Ein Demokrat gewinnt bei der Präsidentschaftswahl 2024 in mehreren republikanisch regierten Bundesstaaten. Unter Verweis auf einen angeblichen Wahlbetrug setzen sich die Parlamente dieser Staaten über das Ergebnis hinweg und erklären den republikanischen Gegenkandidaten zum Sieger. Tausende protestieren dagegen auf den Straßen. Rechte Milizen sehen den Tag gekommen, auf den sie gewartet haben. Die ersten Schüsse fallen. "Genau das ist bei Pinochets Machtübernahme in Chile passiert", warnt der linke Radiomoderator Thom Hartmann."/be/DP/nas