STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Niedrigwasser:

"Es bleibt auf lange Sicht nur, dass mehr kleinere Schiffe mit geringerem Tiefgang den Transport übernehmen müssen. Oder es müssen noch breitere und längere Schiffe gebaut werden, bei denen die Fracht auf eine größere Fläche verteilt wird. Das wird in jedem Fall enorm teuer. Die Niedrigwasser-Misere zeigt in aller Deutlichkeit, wie sehr uns die Folgen des Klimawandels in Zukunft belasten."/be/DP/nas