DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. August

== *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+9,8% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+9,4% gg Vj 08:30 DE/Exasol AG, ausführliches Ergebnis 1H, Nürnberg 09:30 DE/Hafen Hamburg Marketing, PK zum Seegüterumschlag 1H, Hamburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+4,0% gg Vj 1. Veröff.: +0,7% gg Vq/+4,0% gg Vj 1. Quartal: +0,5% gg Vq/+5,4% gg Vj 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 15:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) auf der VenCent Fintech Conference, Little Rock *** 16:00 US/Lagerbestände Juni PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 26./27. Juli 20:20 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) beim Arkansas Women's Commission Meeting, Russellville *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose ===

