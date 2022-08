mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Partnerschaft

mobilezone gewinnt Ausschreibung vom Bundesamt für Informatik



17.08.2022 / 06:45 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 17. August 2022 mobilezone hat in einer öffentlichen Ausschreibung das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) als Partner gewonnen. Als Komplettanbieter für Telekommunikationslösungen kann mobilezone die komplexen Anforderungen, bestehend aus der Gerätebeschaffung für Mitarbeitende des BIT sowie damit verbundene Reparatur- und Verwaltungsdienstleistungen vollumfänglich abdecken. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund CHF 85 Mio. über einen Zeitraum von maximal acht Jahren. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) hat mittels öffentlicher Ausschreibung mobilezone als Partner für die Lieferung von Smartphones, Tablets und Smartwatches inklusive entsprechender Reparaturdienstleistungen, die Abwicklung von Garantiefällen sowie die Verwaltung des Ersatzgeräte-Pools gefunden. mobilezone kann die komplexen Anforderungen als einziges Unternehmen aus einer Hand anbieten: Der unternehmenseigene Geschäftskundenbereich «mobilezone business» ist spezialisiert auf das Management von Mobiltelefonflotten und individualisierte Dienstleistungs-Lösungen für die vielfältigen Bedürfnisse von Unternehmen. Bestellungen sowie das Management der Geräteflotte und weitere Prozesse können mit dem massgeschneiderten Online-Kundenportal, welches von mobilezone zur Verfügung gestellt wird, durchgeführt werden. Der Bereich Reparatur und Garantiefälle wird von der Reparatur- und Refurbishing-Spezialistin mobilezone reload abgedeckt. Thomas Gülünay, Managing Director von mobilezone business sagt: «Die Partnerschaft zwischen dem BIT und mobilezone passt perfekt, da wir mit unserer Unternehmensstruktur die komplexen Anforderungen des Bundesamtes vollständig aus einer Hand erfüllen können. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.» In den nächsten acht Jahren wird das BIT von mobilezone rund 80'000 Smartphones, Tablets und Smartwatches beziehen. Neu setzt das Bundesamt auf eine Zweilieferantenstrategie und stattet seine Mitarbeitenden neben Apple- auch mit Samsung-Geräten aus. Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

