"Fruit & Salad on the Beach", die Förderinitiative für einen gesunden Lebensstil und saisonales Obst und Gemüse, gesunde und köstliche Snacks, ist auch 2022 wieder mit Asso Fruit Italia an italienischen Stränden. Diese Initiative ist in verschiedene Etappen aufgeteilt. Nach Basilikata geht es in Apulien weiter. Foto © Asso Fruit Italia Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...