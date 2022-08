IDC MarketScape bezeichnet Alation als einen der wenigen Pure Player unter den Data-Intelligence-Anbietern

REDWOOD CITY, Kalifornien, Aug. 17, 2022., führender Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen , wurde im IDC MarketScape: Worldwide Data Catalog Software 2022 Vendor Assessmentals Leader ausgezeichnet. Dem Bericht zufolge "hat Alation dazu beigetragen, die Ära der modernen Datenkataloge einzuleiten und bleibt einer der wenigen reinen Anbieter von Data Intelligence ."



"Der Aufbau einer datengesteuerten Kultur, die Verbesserung der Datenverwaltung und die Beschleunigung zuverlässiger Analysen und Entscheidungsfindung sind für Unternehmen von heute unverzichtbar", sagte Stewart Bond, Research Vice President, Data Integration and Data Intelligence Software Research bei IDC. "Alation hat einen unternehmensweiten Datenkatalog entwickelt, der diese Anforderungen für Organisationen aller Größenordnungen erfüllt, auch für Global 2000 Unternehmen."

Laut IDC MarketScape hat Alation folgende Stärken:

Marktpräsenz: Alation wurde in 32 Ländern implementiert und hat einen hohen Anteil an den von IDC geschätzten Umsätzen im Teilmarkt Metadatenmanagement des Marktes für Datenintegrations- und Data-Intelligence-Software, wie im Worldwide Data Integration and Intelligence Software Market Shares, 2021: Accelerated Growth in a Digital-First World (IDC # US47920522 (https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US47920522), Juni 2022) berichtet.

Sammlung und Analyse von Metadaten über das Verhalten: Alation hat den Begriff Verhaltensintelligenz geprägt, um zu definieren, was durch die Analyse von Oberflächeninformationen darüber, wer und was wann und wie oft auf Daten zugreift, und von Häufigkeitsheuristiken über verwendete Spalten, Filter und Verknüpfungen aus den Datenbankabfrageprotokollen ausgelesen werden kann. Diese Informationen geben Aufschluss darüber, wie die Daten im Unternehmen genutzt werden, ermöglichen eine geführte Navigation bei der Erstellung von Abfragen und aktiver Governance und können für betriebliche Entscheidungen genutzt werden, z. B. worauf die Bemühungen um die Datenverwaltung zu konzentrieren sind, wo Richtlinien und Regeln für den Datenschutz anzuwenden sind und wo und wann Daten archiviert werden sollen.



"Wir freuen uns sehr, dass wir 2022 von IDC MarketScape zum zweiten Mal als Leader im Markt für Datenkatalogsoftware benannt werden", so Raj Gossain , Chief Product Officer. "Als Pioniere des Datenkatalogs, der von 25 Prozent der Fortune-100-Unternehmen genutzt wird, verstehen wir die Macht von Data Intelligence und ihre Bedeutung für die Schaffung einer Datenkultur in Unternehmen. Da wir in dieser spannenden und wachsenden Branche weiter expandieren, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen jeder Größe, vom Mittelstand bis zu den Global 2000 und darüber hinaus, um ihre Analyse- und KI/ML-Lösungen durch Verhaltensintelligenz zu transformieren.

Wie in Worldwide Data Integration and Intelligence Software Market Shares, 2021: Accelerated Growth in a Digital-First World, Juni 2022) berichtet, wuchs der weltweite Markt für Datenintegrations und Data-Intelligence-Software 2021 im Vergleich zum vorangegangenen Jahr um 10,4 % und erreichte einen Gesamtwert von 7,8 Milliarden US-Dollar. Der Bericht hebt hervor, dass sich eine Welt entwickelt, in der die Digitalisierung an erster Stelle steht, und dass Unternehmen, die dies erreichen wollen, den Daten Priorität einräumen müssen. Data-Intelligence-Software, so IDC, hilft Organisationen dabei, das Potenzial ihrer Daten zu nutzen, um Vertrauen zu stärken, Daten effizienter auszutauschen und bessere datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Laut Stewart Bond, Vice President, Data Integration and Intelligence Software Research bei IDC, "wird das Wachstum des Marktes für Datenintegrations- und Data-Intelligence-Software weiterhin von der Notwendigkeit angetrieben, Intelligenz über Daten zu aktivieren, um die Kontrolle über die moderne Datenumgebung zu erlangen und Unternehmen dabei zu helfen, in einer digitalisierten Welt wettbewerbsfähig zu sein".

Der IDC MarketScape-Bericht definiert den Markt für Datenkatalog-Software als einen Teilmarkt des Marktes für Data-Intelligence-Software. Von den in diesem Bericht aufgeführten Anbietern wird erwartet, dass sie eine Lösung bereitstellen, die Informationen über mehrere unterschiedliche Datenquellen und -speicher erfasst, entweder als eigenständige Lösung oder als Kernfunktion innerhalb einer Data-Intelligence-Plattform, und die in mehreren globalen Regionen eingesetzt wird. Weitere Informationen darüber, wie IDC Data Intelligence definiert, finden Sie hier .

Weitere Informationen:

Lesen Sie hier (https://www.alation.com/resource-center/analyst-reports/idc-marketscape-worldwide-data-catalog-software-2022-vendor-assessment) einen Auszug aus der Bewertung.



Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell IDC MarketScape ist entwickelt worden, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) auf einem bestimmten Markt zu bieten. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern aussagekräftig miteinander verglichen werden können. Dieses Rahmenwerk bietet Technologiekäufern auch eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge. Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 400 Unternehmen setzen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Darunter sind Unternehmen wie AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine's Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces for Women im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern wie Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire und Snowflake Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf alation.com .