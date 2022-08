Die jährliche Verbraucherpreisinflation in Kanada ging im Juli wie erwartet auf 7,6 % zurück - Der USD/CAD pendelt nach den Daten weiterhin um die Marke von 1,2900. - Die am Verbraucherpreisindex (VPI) gemessene Inflation in Kanada ging im Juli auf Jahresbasis auf 7,6 % zurück, gegenüber 8,1 % im Juni, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...