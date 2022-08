Der DAX dürfte am Mittwoch den nächsten kleinen Schritt hin zu den 14.000 Punkten machen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,37 Prozent höher auf 13.962 Punkte. Dabei verspürt er auch internationalen Rückenwind. An den Asien-Börsen gab es vor allem in Tokio und Hongkong Kursgewinne.Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets werden sich die Anleger nun auf die neuesten britischen Inflationszahlen, das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...