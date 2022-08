Dortmund (ots) -Toastmasters International, weltweit führende Organisation für Kommunikations- und Führungsqualitäten, eröffnet am 17.8.2022 die Weltmeisterschaft für öffentliches Reden in Nashville, Tennesse / USA.Ranjith Venkatesh aus München hatte sich qualifiziert. Er vertrat District 95: Dänemark, Deutschland, Schweden und Norwegen. Allerdings konnte er sich nicht auch für die fünfte finale Wettbewerbsrunde qualifizieren.Um die Wettbewerbs-Endrunde finden auch Workshops und parlamentarische Sitzungen statt. Darin stimmen die Delegierten über veränderte Regularien und Kandidaten für den Weltvorstand ab.Stefan Zahov, Director von District 95 kommentiert: "Ranjith hat es leider nicht in die Endrunde geschafft. Jetzt sind wir gespannt darauf, wer neuer Weltmeister wird, auch wenn er nicht aus unserem District 95 kommen wird."About Toastmasters InternationalToastmasters International is a worldwide nonprofit educational organization that empowers individuals to become more effective communicators and leaders. Headquartered in Englewood, Colo., the organization's membership exceeds 300,000 in more than 15,800 clubs in 149 countries. Since 1924, Toastmasters International has helped people from diverse backgrounds become more confident speakers, communicators, and leaders. For information about local Toastmasters clubs, please visit www.toastmasters.org. Follow @Toastmasters on Twitter.Pressekontakt:Markus Krause, DTM01621042530prm@toastmasters-95.orgOriginal-Content von: Toastmasters International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159846/5298658