Der amerikanische Hersteller von Haushaltsgeräten, Whirlpool Corp. (ISIN: US9633201069, NYSE: WHR) wird eine vierteljährliche Dividende von 1,75 US-Dollar an seine Aktionäre auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 15. September 2022 (Record date: 26. August 2022). Der Konzern aus Benton Harbor im US-Bundesstaat Michigan zahlt somit auf das gesamte Jahr gerechnet 7,00 US-Dollar an die Investoren. Beim aktuellen Börsenkurs von 175,61 US-Dollar ...

