Deutschland plant nach Aussage von Regierungsvertretern die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke des Landes zu verschieben, um sich auf eine mögliche Energieknappheit in diesem Winter vorzubereiten, nachdem Russland die Gaslieferungen an das Land gedrosselt hat. Die Entscheidung muss noch vom Kabinett Olaf Scholz formell verabschiedet werden und würde wahrscheinlich eine Abstimmung im Parlament erfordern. Einige Details wüden noch diskutiert, sagten drei hochrangige Regierungsvertreter. Ein Kabinettsbeschluss müsste auch das Ergebnis einer Bewertung des deutschen Energiebedarfs abwarten, die in den kommenden Wochen abgeschlossen werden soll, aber nach Aussage der Beamten eine ausgemachte Sache sei.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:30 DE/Exasol AG, ausführliches Ergebnis 1H

09:30 DE/Hafen Hamburg Marketing, PK zum Seegüterumschlag 1H

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+9,8% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+9,4% gg Vj - EU 11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+4,0% gg Vj 1. Veröff.: +0,7% gg Vq/+4,0% gg Vj 1. Quartal: +0,5% gg Vq/+5,4% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 26./27. Juli

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.950,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.311,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.657,75 -0,0% Nikkei-225 29.174,92 +1,1% Schanghai-Composite 3.287,02 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 155,82% -11 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.910,12 +0,7% DAX-Future 13.921,00 +0,5% XDAX 13.925,67 +0,5% MDAX 28.108,38 +0,7% TecDAX 3.177,32 -0,3% EuroStoxx50 3.805,22 +0,4% Stoxx50 3.686,50 +0,2% Dow-Jones 34.152,01 +0,7% S&P-500-Index 4.305,20 +0,2% Nasdaq-Comp. 13.102,55 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 155,93% -59

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Sommerrally am deutschen Aktienmarkt setzt sich voraussichtlich fort. "Die jüngste Entspannung bei den Energiepreisen und die Stabilisierung des Euro oberhalb der Parität machen die europäischen Märkte attraktiver", so ein Marktteilnehmer. Zudem zeigte die jüngste Fondsmanagerumfrage der Bank of America, dass die Eurozone aus globaler Sicht der am stärkste untergewichtete Aktienmarkt ist. Damit könnten schon kleinere Anpassungen in den Gewichten die Kurse hier laut Händlern weiter nach oben treiben. "Allerdings geht die Dynamik verloren, auch wegen der zunehmend überkauften Lage", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Rückblick: Etwas fester - Gestützt wurde der Markt von fallenden Inflationserwartungen. Mit der anhaltenden Spekulation über eine Laufzeitenverlängerung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke, aber auch Befürchtungen einer nachlassenden Nachfrage gerieten die Öl- und Gaspreise unter Druck. Auf der Sektorenseite standen die rohstoffnahen Rohstoffaktien im Blick; nach starken Zahlen von BHP (+5,5%) gewann der entsprechende Stoxx-Subindex 3,2 Prozent. Auch der Index der Telekommunikationsaktien legte mit 1,6 Prozent deutlich zu. Hier zogen KPN und Telefonica um 2 bis 3 Prozent an, Deutsche Telekom stiegen um 1,9 Prozent. Der Index der Versorger stieg um 1,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - RWE gewannen mit der Erwartung einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke 2,7 Prozent und Eon 1,5 Prozent, Uniper zogen nach anfänglichen Gewinnmitnahmen um 0,1 Prozent an, gestützt auch von sinkenden Gaspreisen. Im DAX erholten sich Continental nach dem Rücksetzer vom Wochenstart um 2,6 Prozent. Deutsche Telekom legten um 1,9 Prozent zu. Auf der anderen Seite gaben Zalando 2,2 Prozent ab und Hellofresh 1,4 Prozent. In der zweiten Reihe erholten sich Thyssen um 4 und Aurubis um 4,4 Prozent. Salzgitter legten um 5,7 Prozent zu. Auch Rheinmetall und Hensoldt konnten sich deutlich erholen. Delivery Hero (+5,4%) überzeugte mit dem Ausblick. Ein durchwachsener Ausblick bei Home24 (+8,7%) sei dagegen nach den Kursverlusten der vergangenen Monate schon eingepreist gewesen.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffallendes in Einzelwerten habe es aber nicht gegeben, es sei "querbeet" gehandelt worden, hieß es bei Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Am Nachmittag kamen zunächst Verkäufer an den Markt, bis im es im späten Geschäft wieder etwas nach oben ging. Bremsend wirkten technische Hürden wie die 200-Tage-Linie im S&P-500. Die Walmart-Aktie legte um 5,1 Prozent zu. Der Einzelhandelsriese hat im zweiten Quartal nicht nur besser abgeschnitten als erwartet, sondern auch seinen Ausblick angehoben. Kaum niedriger fiel der Kursgewinn bei Home Depot (+4,1%) aus. Auch die Baumarktkette hatte positiv überrascht. Im Windschatten der beiden Einzelhandelsriesen verteuerten sich auch andere Werte des Sektors, wie Target (+3,9%), Lowe's (+3%) und Kohl's (+6,1%), die im Lauf der Woche noch berichten werden. Die Nachricht von einer Zusammenarbeit mit Walmart verhalf der Aktie des Streaming-Anbieters Paramount Global zu einem Plus von 2,4 Prozent. Ein Reuters-Bericht, wonach Tencent (+1,7%) eine Beteiligung von 17 Prozent an Meituan verkaufen will, drückte die Kurse chinesischer Unternehmen wie Alibaba (-1,6%), Bilibili (-2,7%) und JD.com (-1,2%). Die in jüngster Zeit stark gesuchte "Meme-Aktie" Bed Bath & Beyond explodierten um weitere 60 Prozent. Seit Ende Juli hat sich die Aktie mehr als vervierfacht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,26 +8,3 3,17 252,7 5 Jahre 2,96 +5,6 2,90 169,9 7 Jahre 2,89 +4,3 2,85 145,4 10 Jahre 2,82 +3,1 2,79 130,6 30 Jahre 3,10 -0,6 3,10 119,5

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen, weil Rentenpapiere mit der gestiegenen Risikofreude verkauft wurden.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0184 +0,2% 1,0168 1,0176 -10,4% EUR/JPY 136,57 +0,0% 136,50 136,73 +4,3% EUR/CHF 1,0538 +0,0% 1,0526 1,0515 -6,9% EUR/GBP 0,8403 -0,0% 0,8407 0,8407 0% USD/JPY 134,12 -0,1% 134,24 134,35 +16,5% GBP/USD 1,2122 +0,2% 1,2093 1,2106 -10,4% USD/CNH 6,7786 -0,2% 6,7923 6,8018 +6,7% Bitcoin BTC/USD 24.063,61 +0,5% 23.949,63 23.770,15 -48,0% YTD zu Vortag

Der Dollar gab Gewinne wieder ab, der Dollarindex fiel minimal. Solange es keine deutlichen Anzeichen für eine Konjunkturabschwächung in den USA gibt, dürfte der aktive Kurs der Fed den Dollar stützen, so Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Es komme weniger darauf an, wie stark die US-Notenbank ihren Leitzins noch erhöhen werde, sondern ob sie auch dann weiter erhöhen würde, sollte sich die Konjunktur merklich abschwächen und gleichzeitig die Inflation höhere Zinsen notwendig machen.

Am Morgen gibt der Dollarindex im asiatisch geprägten Geschäft 0,1 Prozent nach. Die MUFG-Analysten rechnen beim Fed-Protokoll mit Hinweisen auf einen "kleinen" Zinsschritt von 50 Basispunkten für die nächste Sitzung und damit weniger als die bislang üblichen 75 Basispunkte. Sie rechnen aber nicht mit einer größeren Reaktion des Dollarkurses, dieser dürfte in seiner Spanne verharren.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,31 86,53 +0,9% 0,78 +22,0% Brent/ICE 93,00 92,34 +0,7% 0,66 +24,9% YTD zu Vortag

Die am Montag schwer gebeutelten Ölpreise gaben weiter nach, die US-Sorte WTI erreichte den tiefsten Stand seit Januar. Spekulationen auf eine Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens drückten auf den Preis, weil dann mehr Öl auf den internationalen Markt kommen könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.778,99 1.775,82 +0,2% +3,17 -2,8% Silber (Spot) 20,20 20,14 +0,3% +0,06 -13,4% Platin (Spot) 938,19 938,35 -0,0% -0,16 -3,3% Kupfer-Future 3,63 3,62 +0,1% +0,00 -18,1% YTD zu Vortag

Gold war erneut nicht gefragt. Hier belastete die Aussicht auf weiter steigende Zinsen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

EU - Politik

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Deutschland und Frankreich vorgeworfen, die Europäische Union wie eine "De-Facto-Oligarchie" zu führen.

NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,00 Prozent erhöht.

USA - Konjunktur

US-Präsident Joe Biden hat das milliardenschwere Klimaschutz- und Sozialpaket - einen großen Erfolg für seine Demokratische Partei - mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Das sogenannte Inflationsreduzierungsgesetz werde die USA auf die Zukunft vorbereiten, sagte er. Der Kongress hatte vergangene Woche das Gesetz verabschiedet, das unter anderem rund 370 Milliarden Dollar vorsieht.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,1 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,9 Millionen Barrel.

UNIPER

Der Energieversorger hat im ersten Halbjahr einen erheblichen Verlust eingefahren. Grund hierfür waren die kräftig gestiegenen Kosten als Folge der von Russland deutlich gedrosselten Gasliefermengen. Für das Gesamtjahr prognostiziert der Konzern ein negatives Ergebnis. Für 2023 erwartet Uniper eine Ergebnisverbesserung und strebt an, ab 2024 die Verlustzone zu verlassen. Beim bereinigten EBIT wurde ein Verlust von 564 Millionen Euro verbucht, nach einem Gewinn von 580 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Konzernverlust lag bei 359 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 485 Millionen zuvor.

MANCHESTER UNITED

High-Tech-Milliardär Elon Musk hat mit der Ankündigung für Verwirrung gesorgt, den englischen Fußballverein Manchester United zu kaufen. "Ich kaufe Manchester United, nichts zu danken", schrieb er bei Twitter. Zunächst war unklar, ob Musk den Satz ernst oder scherzhaft gemeint hatte. Der Premier-League-Club wird von der US-Unternehmerfamilie Glazer kontrolliert. Der an der New Yorker Börse notierte Fußballverein hat derzeit einen Marktwert von etwas mehr als zwei Milliarden Dollar.

