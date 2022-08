The following instruments on XETRA do have their first trading 17.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.08.2022Aktien1 US65447N1037 Ningbo Shanshan Co. Ltd. GDR2 US78473E1038 SPX Technologies Inc.3 CA88577D1096 Three Sixty Solar Ltd.Anleihen/ETF1 NZADBDT017C3 Asian Development Bank (ADB)2 US031162DK36 Amgen Inc.3 XS2508058026 The Export-Import Bank of Korea4 US89236TKF11 Toyota Motor Credit Corp.5 DE000HVB70B5 UniCredit Bank AG6 US031162DJ62 Amgen Inc.7 US05964HAS40 Banco Santander S.A.8 XS2523511165 Svenska Handelsbanken AB [publ]9 US031162DH07 Amgen Inc.10 DE000HLB76J6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 IE000JNKVS10 JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF